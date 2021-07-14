Тварина кілька годин бігала по аеропорту Єкатеринбурга, поки його не спіймали небайдужі люди.

У Росії жінка викинула кота прямо в аеропорту через те, що не захотіла купувати для вихованця квиток на літак. В результаті тварина залишилася без своєї господині і тепер їй шукають нових власників.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

Так, росіянка планувала полетіти з Єкатеринбурга в Москву. На стійку реєстрації в аеропорту вона прийшла зі своїм котом. Там жінці повідомили, що для тварини теж потрібен квиток, однак це їй не сподобалося. Витрачати гроші на перевезення свого вихованця росіянка не захотіла.

Пасажирка сказала, що кота заберуть якісь супроводжуючі. У підсумку вона просто випустила тварину, залишивши її без нагляду в аеропорту. Сама жінка полетіла до Москви.

Читайте такожУ РФ молода пара влаштувала криваву бійку в ліфті, а потім прийшла його відмивати (відео 18+)Переляканий кіт бігав навколо аеропорту кілька годин. Потім його спіймали співробітники аеропорту. Вихованця назвали "Кольцов", на честь аеропорту, де його викинула горе-господиня. Зоозахисники повідомили, що з котом все гаразд, проте він зазнав сильного стресу і тепер "шарахається" від будь-якого звуку.

Наразі тварину передали до місцевого притулку, де їй шукають новий будинок. Відомо, що власник притулку планує подати на жінку заяву в поліцію.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіянин по-звірячому стратив кішку коханої і сховався в покинутому замку. Чоловік вирішив, що так він помститься співмешканці за брехню.

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Автор: Поліна Кузенко