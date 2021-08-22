Жінка наздогнала п'яного порушника порядку, повалила та обхопила ногами. Через 15 хвилин той помер від асфіксії.

Мешканка Улан-Уде, столиці російської Республіки Бурятія, вбила чоловіка своїми стегнами.

Як пише mk.ru, жінка випадково задушила порушника порядку під час затримання.

Росіянка погналася за п'яним чоловіком, наздогнала його, повалила на землю та обхопила шию ногами, щоб утримати до приїзду поліції. Однак через 15 хвилин той помер від асфіксії.

Залізничний районний суд засудив жінку до 10 місяців виправних робіт з вилученням в дохід держави 5% від зарплати та з випробувальним терміном в 1 рік.

Винна повністю визнала свій вчинок і розкаялася. Суд також врахував поведінку потерпілого, характеристики жінки з місця роботи та наявність малолітніх дітей. Вирок уже набув чинності, проте чи буде жінка його оскаржувати, невідомо.

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Автор: Катерина Комолова