Затриманий вже був судимий за зґвалтування та вбивство 6-річної дівчинки.

У російському Черкеську затримали 34-річного збоченця за зґвалтування та вбивство 14-річної восьмикласниці. Затриманий заявив, що він задушив підлітка, тому що під час статевого акту у неї виросли роги.

Як пише Telegram-канал Lifeshot, дівчинка пішла в магазин і не повернулася. Коли поліцейські приїхали її шукати, до них підійшов сусід та спробував збити з пантелику. Сказав, що школярку б'є мати, коли мертва дитина лежала у нього у квартирі.

Поки прочісували місцевість, він спробував вивезти тіло, але його спіймали біля під'їзду. Він заявив, що вийшов на пробіжку і натрапив на труп, та йому не повірили.

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"Нібито вона сама роздяглася, але у тієї раптом виросли роги і вуха, обличчя вкрилося пухирями. Він злякався і задушив її волосінню", - йдеться в повідомленні.

Затриманий вже був судимий за зґвалтування та вбивство 6-річної дівчинки. Його відправили на примусове лікування в колонію, звідки він вийшов через 16 років у 2019 році.

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Автор: Катерина Шварц