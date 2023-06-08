Зазначається, що хоча ніхто не хоче протистояти президенту у зв'язку з вторгненням, воно похитнуло абсолютну віру в його лідерство

Російська еліта відчуває все більшу зневіру щодо перспектив перемоги Володимира Путіна у війні в Україні, і навіть найбільші оптимісти бачать у "замороженому" конфлікті найкращий доступний результат для Кремля, повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Відзначається, що багато представників політичної та ділової еліти втомилися від війни і хочуть, щоб вона припинилася, хоча і сумніваються, що Путін зупинить бойові дії.

"Хоча ніхто не хоче протистояти президенту у зв'язку з вторгненням, воно похитнуло абсолютну віру в його лідерство", - йдеться в статті.

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Як відзначають джерела, найсприятливішою перспективою були б переговори в кінці року, які "заморозили" б конфлікт і дали можливість Путіну здобути "піррову перемогу" зберігши частину захопленої української території.

Відзначається, що почуття незахищеності посилюють атаки всередині Росії, в тому числі найбільші з початку війни удари безпілотників по Москві минулого тижня. Також поширення бойових дій на Бєлгородську область кинуло виклик іміджу Путіна як гаранта безпеки Росії.

Водночас немає жодних ознак виклику лідерству Путіна всередині його кола

Bloomberg зазначає, що, за словами джерел, більшість представників еліти продовжують свою роботу, переконані, що вони не можуть впливати на події.

Крім того, жорстокі репресії за інакомислення призвели до того, що російський середній клас, який складав основу опозиції путінському правлінню у великих містах, був заляканий або втік з країни.

"Оскільки кінця війні не видно, російські чиновники і мільярдери знають, що їм загрожують роки міжнародної ізоляції і залежності від Кремля, що поглиблюється, оскільки Путін підштовхує бізнес до підтримки військових дій і забороняє оточуючим залишати свої пости", - зазначає Bloomberg.

Ситуація в Росії

Путін відклав пряму лінію з росіянами, яку раніше планувалося провести цього літа через контрнаступ ЗСУ.

За словами української влади, Україна ще не почала контрнаступ, але, як зазначив секретар РНБО Данилов, його початок буде очевидним для всіх.

Водночас західні ЗМІ з посиланням на свої джерела зазначають, що український контрнаступ триває вже кілька днів.

Раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван позитивно оцінив перспективи українського контрнаступу і зазначив, що воно призведе до поверненню "стратегічно важливих територій".

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