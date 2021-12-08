Дівчина обурена рішенням керівництва і не бачить у своїх танцях нічого аморального.

В Росії вчителька онлайн-гімназії втратила роботу через відверті танці в білизні. 23-річна дівчина зняла відео, на якому вона демонструє фігуру, і опублікувала його на своїй сторінці в Instagram. Ролик "лайкали" учні.

Одна зі школярок показала відео з танцями вчительки своїй мамі, вона визнала ролик занадто розпусним і поскаржилася на дівчину директору онлайн-гімназії, передає kp.ru.

Вчителька працювала в гімназії, вона викладала дітям російську мову і літературу. Учні любили дівчину, вона швидко знайшла з ними спільну мову. Але хобі вчительки виявилося несумісним з її роботою.

Дівчина займається Pole Dance і нещодавно зняла відверте відео, на якому вона показала всі свої вміння і фігуру в білизні. Ролик вчителька опублікувала в Instagram, де його і помітили учні.

Читайте такожУ російській школі розгорівся скандал через вчителя, який "змушував" дітей молитися Аллаху (відео)Батьки дітей були обурені танцями вчительки. Скандал швидко дійшов до директора онлайн-гімназії. Вчительку викликали на розмову, їй сказали, що вона звільнена через провокаційний контент і аморальну поведінку.

Дівчина незгодна з рішенням керівництва. Вона хоче судитися з директором, бо не бачить підстав для свого звільнення.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на лінійці в російській школі напівгола вчителька виконала перед дітьми танець живота. Деяким батькам такий виступ сподобався, але в управлінні освіти ініціювали перевірку.

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Автор: Віолетта Орлова