Хлопець не вимикав камеру навіть під час прибуття у квартиру медиків та співробітників поліції.

Російський блогер Стас Решетніков (Reeplay) вів стрім з квартири з тілом померлої подруги. При цьому він не став вимикати камеру навіть після того, як медики, котрі прибули на місце подій, констатували смерть дівчини.

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Померлу дівчину звали Валентина. Судячи з запису, в ході стріму Решетніков перетягував тіло дівчини, вважаючи, що вона знаходиться без свідомості. Пізніше він подзвонив своєму другові та попросив викликати «швидку».

«Заєць мій, ти жива чи ні? Валь, ти що?... Вибач, будь ласка, за все. Просто живи, Валя... Це, с*ка, не жарти, п**да... я вам кажу, вона ніби мертва... Неважливо, під чим вона була. Вона була моєю найкращою подругою. Правда чи хайп? Так, правда», – говорив він в ефірі.

Смерть в прямому ефірі: інші подробиці

У якийсь із моментів Решетніков став міркувати, що могло послужити причиною смерті дівчини, і зізнався, що напередодні вони лаялися: «Пару лящей всандалив їй, бився з нею, тому що вона х** поклала на мене... але це не смерть».

Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним та неповнолітнім!

Ефір не переривався навіть у момент прибуття у квартиру співробітників поліції.

«Дострімився?.. Будемо розбиратися», - заявив один з оперативників.

Як пише mk.ru, під час одного з попередніх ефірів на початку листопада Валентина розповіла, що вагітна, продемонструвавши кругленький живіт.

За інформацією Telegram-каналу Baza, померлій дівчині близько 30 років, вона приїхала до Москви з Краснодара. У стосунках з блогером Reeflay була близько року. У своїх стрімах він час від часу знущався з дівчини та ображав її.

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Автор: Катерина Шварц