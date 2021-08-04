Після зльоту у літака знялось блокування відстрілу патронів.

Винищувач Су-35 23-го авіаційного полку РФ упав у Хабаровському краю через неправильно налаштований перемикач з відстрілу пасток у положенні "Автомат".

Про це повідомляє російське видання Известия.

Інцидент стався під час навчально-тренувальних польотів. Попередньо, у літака відмовив двигун. Пілоту вдалося покинути салон на катапульті.

За інформацією Telegram-каналу Центру аналізу стратегій і технологій, повітряне судно впало за 50 км від населеного пункту.

Видання пише, що у Су-35 був неправильно встановлений перемикач відстрілу пасок. Після зльоту знялось блокування відстрілу патронів – вони почали відстрілюватися в автоматичному режимі.

Перший патрон зрикошетив від майданчика. Керівник польотів, подумавши, що техніка загорілася, дав сигнал на катапультування пілота.

Льотчик послухався і зістрибнув з літака. При цьому військовий не прибрав шасі та не вимкнув форсажі.

Винищувач літав неподалік військового центру понад годину, а потім упав на землю.

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Автор: Іван Бойко