Тіло жертви знайшли в річці в червні 2020 року.

Василеостровський районний суд Санкт-Петербурга виніс вирок у справі про вбивство трансгендерної жінки російським продюсером Юрієм Яновським.

Про це повідомляють в об'єднаній прес-службі судів міста.

Інцидент стався в ніч на 13 січня 2020 року. П'яний Яновський кілька разів вдарив ножем жертву "на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин".

Чоловіче тіло без рук, ніг і голови знайшли в червні в річці Мга, пише Медуза. Убитою виявилася 24-річна трансгендерна жінка Джамшуд Хатамжонов з Узбекистану.

Читайте такожУ Росії поліцейський вимагав гроші у двох росгвардійців за секс з дружиноюЗа даними МВС, вона була секс-працівницею, а Яновський - її "клієнтом". Чоловік нібито запідозрив, що вона хоче приспати його і обікрасти.

Спочатку йому ставилася ч. 1 ст. 105 КК РФ (вбивство), проте суд перекваліфікував його дії на ч. 1 ст. 108 КК РФ (вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони).

Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік 10 місяців в ІК загального режиму. Однак зарахували як покарання час, проведений під вартою. Його звільнили в залі суду.

Раніше повідомлялося, що в Росії трансгендер заявив, що його зґвалтували в електричці.

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