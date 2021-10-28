За даними росЗМІ, власником розірваної і згорілої в ДТП машини Tesla Model S Plaid 2020 року випуску є 21-річний Іван Скоробагатько.

У Новій Москві розірвало навпіл автомобіль Tesla, що належить синові російського мільярдера Олександра Скоробагатька.

Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

За словами очевидців, автомобіль на величезній швидкості влетів у ліхтарний стовп біля станції метро "Прокшино". Його розірвало на дві частини. За попередніми даними, водій залишився живий, отримавши легкі забої. Свого імені він не називає.

За даними Telegram-каналу, власником розірваної і згорілої в ДТП машини Tesla Model S Plaid 2020 року випуску є 21-річний Іван Скоробагатько.

На цей час невідомо, чи був він за кермом в момент аварії.

Олександр Скоробагатько - мільярдер і колишній депутат Держдуми. Він є членом ради директорів Міжнародного аеропорту Шереметьєво.

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У 2002-2003 роках Скоробагатько-старший був членом Ради Федерації, у 2003-2016 роках - депутатом Держдуми. У листопаді 2016-го подав заяву про дострокове складання з себе повноважень депутата.

Зараз Forbes оцінює його статки в 3,7 мільярда доларів.

Нагадаємо, син голови уряду Ярославської області Росії Дмитра Степаненка втопив Tesla в підмосковній Барвисі.

За даними очевидців, вранці у вівторок, 29 червня, 21-річний студент МДІМВ Артем не впорався з керуванням і вилетів з Подушкінського шосе в річку.

Автор: Денис Прядко