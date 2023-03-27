Певні етнічні території отримають можливість вийти зі складу РФ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що після того, як Росія програє війну проти України, на неї не чекає повний розпад, про який говорять окремі експерти та політики.

Водночас процес відокремлення "певних етнічних територій, що мають іншу історію", буде запущений, зазначив він у інтерв'ю УНІАН

"Є об'єктивні процеси. Це 140-мільйонна країна з певним обсягом ресурсу, території і так далі. І там є ядерна кількість людей, яка зацікавлена в збереженні себе як автентичної території. Вони зацікавлені у збереженні російської ідентичності, хоч і не знають, що це таке, адже РФ чужу історію крала і переписувала. ... Розпаду як такого в принципі не відбудеться. Але певні етнічні території, що мають іншу історію, інше бачення, інші соціальні відносини, отримають вікно можливостей для того, щоб реалізувати те, що не змогли на початку 1990-х, коли парад суверенітетів обмежився розпадом тільки "канонічного СРСР", а вони залишилися в складі Російської Федерації. Зараз цей процес буде дозапущений і дограний", – вважає він.

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За словами Подоляка, з військовою поразкою росіян відбудеться обнулення концепції "велич в обмін на якість життя", яку Кремль "продавав", щоб уникнути бунтів.

"Росія живе в злиднях, в абсолютно нерозвиненій інфраструктурі. А обнулення "величі", яке зараз відбувається в Україні... Росіяни запитають, на що вони розміняли якість життя", – вважає радник глави ОПУ.

Він упевнений, що від Росії залишиться "серцевина", яка при тому не буде грати важливої ролі в світі.

"Вона в глобальному розрізі не буде сприйматися як країна, яка може і повинна знаходитися в G8 або G20. Її економіка – абсолютно огидна, сировинна, з дуже маленьким ККД корисності для людства. А з точки зору технологій – це взагалі максимально відстала країна. Росія буде займати те місце, яке для неї має бути. Вона буде менше фігурувати в глобальному порядку обговорення, глобальному інформаційному порядку", – резюмує Подоляк.

Розпад Росії - прогнози

Російські політики та експерти після початку повномасштабної війни в Україні неодноразово пророкували РФ розпад. Опозиціонер, соціолог і екс-депутат Держдуми Ігор Яковенко вважає, що багато регіонів завжди хотіли відокремитися, і це може статися. За його словами, може залишитися одна "Московія", до якої увійдуть Москва і область. А політолог Андрій Піонтковський заявляв, що нібито Рамзан Кадиров, глава Чечні, готується до війни за незалежність.

Звучали також думки, що розкол Росії може статися після постановки питання про виплату Україні репарацій.

Секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данілов вважає, що розпад Росії почнеться з Кавказу.

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