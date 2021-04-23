Затриманий накинувся на 12-річну дівчинку на території школи.

У російському Мурманську затримали 36-річного чоловіка, який в один день напав на двох неповнолітніх дівчаток-підлітків.

Про це пише Telegram-канал Lifeshot.

Читайте такожУ Росії вітчим роками ґвалтував маленьку донькуПовідомляється, що затриманий спочатку прямо на вулиці домагався 17-річної дівчини, а потім прийшов на територію школи І там накинувся на 12-річну дівчинку.

«Неадекват схопив її на руки і побіг разом з нею в невідомому напрямку. Підлітку вдалося вирватися», - йдеться в повідомленні.

За словами матері 17-річної дівчини, він переслідував її до бібліотеки: «Схопив її двома руками, притиснув, вона навіть не могла поворухнутися» і намагався торкатися грудей.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц