У російському Мурманську затримали 36-річного чоловіка, який в один день напав на двох неповнолітніх дівчаток-підлітків.
Про це пише Telegram-канал Lifeshot.
Читайте такожУ Росії вітчим роками ґвалтував маленьку донькуПовідомляється, що затриманий спочатку прямо на вулиці домагався 17-річної дівчини, а потім прийшов на територію школи І там накинувся на 12-річну дівчинку.
«Неадекват схопив її на руки і побіг разом з нею в невідомому напрямку. Підлітку вдалося вирватися», - йдеться в повідомленні.
За словами матері 17-річної дівчини, він переслідував її до бібліотеки: «Схопив її двома руками, притиснув, вона навіть не могла поворухнутися» і намагався торкатися грудей.
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