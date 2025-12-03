Крок зобов’яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій.

У Європейській комісії вирішили додати Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Про це з посиланням на європейських чиновників та відповідний документ повідомляє Politico.

Додання Росії до чорного списку зобов’яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій і змусить банки вжити додаткових заходів, щоб знизити ризики.

Видання нагадує, що у міжурядовій наглядовій організації Financial Action Task Force (FATF) вирішили призупинити членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас організація не внесла РФ до чорного списку, незважаючи на докази, представлені урядом України. Це сталося через протидію країн групи БРІКС, до якої входять, зокрема, Бразилія, Індія, Китай та Південна Африка.

Зазвичай ЄС узгоджував свої дії з рішеннями FATF, але починаючи з цього року він має власний орган з боротьби з відмиванням грошей - управління протидії відмиванню коштів (AMLA). Як повідомляється, AMLA братиме участь у підготовці чорного списку з липня 2027 року.

Внесення до чорного списку відбувається саме тоді, коли Єврокомісія намагається покласти край опору Бельгії щодо використання доходів від заморожених російських активів для фінансування України.

Нагадаємо, нещодавно бельгійці в останній момент відкинули чергову пропозицію ЄС, яка могла б дозволити надати нашій країні репараційний кредит.

Відповідну заяву оприлюднили за кілька годин до того, як Європейська комісія мала офіційно оприлюднити проєкт документа, який дозволив би блоку залучити до 210 мільярдів євро із заморожених активів російського Центробанку.

За словами росіян, якщо ЄС використає заморожені російські активи, у Кремлі вживуть заходи у відповідь. На їхню думку, у цьому випадку Москва може ініціювати багаторічні судові тяжби.

