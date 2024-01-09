Це вже не перший подібний інцидент.

У Рязані сталася пожежа в будинку двоюрідного племінника російського диктатора Путіна. Відповідні відео поширили російські Telegram-канали.

Спочатку вони заявили, що будинок Романа Путіна спалили, проте пізніше написали, що сталося замикання проводки. При цьому будинок записаний на двоюрідного брата Путіна, батька Романа - Ігоря.

Повідомляється, що в будинку в районі стадіону "Локомотив" жив племінник Путіна, в момент загоряння там був його старший син. Ніхто не постраждав. Сам Роман пізніше заявив, що його не було в місті, проте він вже повертається.

Що відомо про Романа Путіна:

Згідно з даними з відкритих джерел, племінник Путіна змінив чимало місць роботи. З 2001 по 2003 роки він займався боротьбою з корупцією та економічними злочинами в органах влади, а також боротьбою з контрабандою і незаконним обігом наркотиків у Федеральній службі безпеки РФ.

З 2008 по 2011 рік обіймав посаду радника з безпеки мера Рязані, в 2012 році став співвласником компанії "МПП-АВІА", що виробляє ґіроплани.

У 2020 році Путін вступив до партії "Народ проти корупції", пізніше він став її лідером. Цієї осені повідомлялося, що його приймальню в Уренгої розгромили і підпалили.

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