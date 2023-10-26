На стіні будівлі написали ряд образ перед підпалом, заявляють росЗМІ.

У Росії розгромили, розмалювали образами, а потім підпалили приймальню двоюрідного племінника лідера РФ Володимира Путіна в Уренгої.

За даними проекту ВЧК-ОГПУ, йдеться про Романа Путіна - бізнесмена і засновника політичної партії "Росія без корупції". РосЗМІ показали кадри з місця події.

"Перед підпалом на стіні написали ряд образ", - вказав проект.

Приймальня Романа Путіна знаходилася в готелі, що належить паливній компанії "Роснафтогаз". ВЧК-ОГПУ натякнув, що саме за рахунок грошей "Роснафтогазу" племінник диктатора відкрив у готелі своє "гніздечко".

Хто такий Роман Путін в Росії

Роман Путін - двоюрідний племінник лідера РФ Володимира Путіна, син його двоюрідного брата Ігоря Путіна. Раніше він працював на російську ФСБ (2001 рік). Також він обіймав посаду радника мера Рязані з питань безпеки (з 2006 по 2009 рік). З 2011 року Роман Путін є головою ради директорів ТОВ "Група компаній МРТ". Також він співвласник компанії "МРТ-АВІА" (підприємство займається виробництвом гідропланів на території РФ). У 2020 році Роман Путін заснував свою партію "Росія без корупції". В даний час є директором ТОВ "Путін Консалтинг".

Путіна зрадила топ-коханка Кабаєва, заявили росЗМІ

Раніше в росЗМІ пронеслася інформація, що Путіну могла "увігнати ніж у спину" відома коханка Аліна Кабаєва. Колишня гімнастка зрадила Путіна з одним з його офіцерів з особистої служби охорони. Путін знає про цей роман. Його повідомили про зустрічі Кабаєвої з коханцем у вівторок, 25 липня 2023 року. Зазначалося, що лідер РФ відреагував на новину про зраду Кабаєвої вельми "мляво".

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