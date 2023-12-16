У РФ заговорили про "Київський торт" і "українські" бублики.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян не на жарт "збаламутила" росіян у мережі, показавши їм фото "української" ковбаси, ціною 2500 рублів за кілограм.

Головний редактор пропагандистського RT зробила провокаційну публікацію у своїх соціальних мережах, з підтекстом, що на ринку РФ такі продукти є, і ніхто за це "морду не б'є".

"На ринку сьогодні. І ніхто не б'є морду продавцю. Ну, хіба що за цінник", - написала вона.

Це не на жарт схвилювало росіян: в коментарях деяких відзначили, що "Київський торт" у них теж є. Не оминули увагою і момент, що в кадрі Симоньян є "донецьке" сало, аналогічне за вартістю.

Також один з користувачів показав фото "українських" бубликів.

Водночас у РФ обурилися, що ціни на продукти у них "ахові". "Щось на панському. Поки піду подивлюся знижки в 5", - написав один коментатор.

Також Симоньян натякнули, що "чіплятися до назв - справа недалеких", і що вона не розуміє, наскільки ситуація з цінами у РФ "не смішна".

Проти Симоньян організували петицію

Раніше Симоньян спровокувала скандал в РФ, допустивши, що Росія могла б організувати термоядерний вибух над Сибіром, щоб позбавити інші країни зв'язку і супутників. Заяву довелося коментувати Кремлю: там "відхрестилися" від її позиції.

Сибір також сприйняла слова пропагандистки "болісно", люди зажадали почути вибачення. Схоже, цей скандал не скоро забудеться. Нещодавно на американському сайті Change.org з'явилася петиція проти Симоньян. Її автором є житель Красноярська Ілля Бобрик.

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