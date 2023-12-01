За її словами, тепер купівля підробок - це її "принципова позиція".

Топ-пропагандистка РФ Маргарита Симоньян радіє, що тепер росіянам доводиться їздити на неякісних китайських автомобілях та носити підробки відомих західних брендів.

Як заявила Симоньян в одній з пропагандистських програм, її сім'я нібито нещодавно купила китайську автіку і дуже задоволена її комфортом. Ба більше, сама пропагандистка нібито носить "відшиті в Китаї туфлі "Gucci".

"Ми зараз купили абсолютно чудесну китайську машину, неймовірну, у багато-багато разів дешевшу за ті, які ми раніше купували німецькі. Ціни набагато нижче європейських. Я купила собі три пари туфель "Gucci" - чудесні. Десь у тому ж Китаї зшиті, а сподіваюся що у нас. Підробки, звісно. Я принципово тепер купую тільки підробки. Чудово. Кому ж ви зробили гірше?", - заявила опальна пропагандистка.

Примітно, що Симоньян у потоці похвали китайської промисловості не згадала про те, які ж товари російського виробництва вона купує.

Інші заяви Симоньян

Раніше Маргарита Симоньян закликала здійснити термоядерний вибух над Сибіром, щоб вивести з ладу супутники і залишити світ без засобів зв'язку. Жителі Сибіру сприйняли пропозицію пропагандистки "як глибоку образу" і зажадали вибачень.

У Кремлі "відхрестилися" від Симоньян, заявивши, що її заяви не відображають офіційну позицію влади.

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