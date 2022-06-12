Анонімні московські художники поширили антивоєнний заклик.

У Москві перед Міністерством оборони вивісили антивоєнний банер: триколор з написом "Сьогодні не мій день".

Анонімні московські художники поширили заяву, в якій зазначили, що акція приурочена до Дня Росії. Свято, яке також називають "Днем незалежності Росії", відзначається 12 червня, в день прийняття Декларації про державний суверенітет в 1990 році.

"Переможні зведення держтелеканалів, інфографіки опитувань з поправкою на "воєнний час" і результати референдумів під дулом автомата неминуче створюють лише наспіх скроєну триколорову ілюзію нового російського світу, в якому кожен з нас його провідник.

Це помилкова оптика. Сьогодні просто не наш день. Наш день незалежності, який ми безумовно досить скоро відзначимо - стане днем незалежності від імперських амбіцій", - йдеться в заяві художників.

Нагадаємо, раніше експерт розповів про антивоєнний рух у РФ. А соліст російської групи "ДДТ" Юрій Шевчук на концерті в Уфі звернувся до росіян з антивоєнною промовою.

Вас також можуть зацікавити новини: