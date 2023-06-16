Так він хоче розправлятися з паліями на залізниці.

Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав страчувати російських диверсантів.

В ефірі свого шоу він сказав, що паліїв релейних шаф на залізниці потрібно засуджувати до 20 років тюремного ув'язнення. "А краще - повісити прямо поруч з шафою. Кинув пляшку із запальною сумішшю у військкомат - повісити на ліхтарному стовпі поруч з військкоматом. Тому що це диверсанти, це слуги сатани, це посібники нацистів. Їх треба вішати. Жорстоко? Дуже. Зате зрозуміло, без ілюзій", - заявив пропагандист.

Також він закликав вбивати диверсантів з "Російського добровольчого корпусу" і "Легіону "Свобода Росії". "Взяли з того боку диверсантів у Бєлгороді? Вони кажуть, що вони росіяни? На площі повісити. Вони не росіяни, вони вируси. Вони пішли проти своїх батьків і матерів. Повісити. І не треба здригатися інтелігентно. Треба розуміти, що якщо, не дай бог, ми програємо цю війну, вони нас всіх знищать", - сказав Соловйов.

Російська пропаганда: останні новини

Нагадаємо, що в Литві почали розслідувати дейтельність відомих кремлівських пропагандистів Ольги Скабєєвої, Антона Красовського та Володимира Соловйова.

Навесні Соловйов заявляв, що "ядерний сценарій і весь світ в труху" - оптимістичний варіант для Росії.

Також він закликав "довбати ядерною зброєю" по союзниках України. Він переконаний, що вони нібито ніяк на це не зможуть відповісти.

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