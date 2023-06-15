За його словами, Київ "повністю контролює" чинного президента США.

Топ-пропагандист РФ Володимир Соловйов знову відзначився маячнею про Україну та США. Цього разу він переконує росіян, що українці повністю контролюють американського президента Джо Байдена.

Про це він заявив в ефірі одного зі своїх пропагандистських шоу. За версією кремлівського рупора, Київ підкупив лідера США - українці нібито дали Байдену якийсь "хабар", коли той був ще віце-президентом за президентства Барака Обами.

"Йдеться про те, що іноземна держава дала хабар чинному віце-президенту Сполучених штатів Америки. Давала його багаторазово. Зрештою ця людина стала президентом. У іноземної держави, яка давала хабар, є 100-відсотковий важіль тиску на чинного президента. Тому Байден насправді абсолютно керований українцями!", - заявив Соловйов.

Він заявив, що США необхідно "порушити справу" проти Зеленського за "втручання у внутрішні справи та приховування принципово важливої інформації".

"І взагалі ми зараз вже розуміємо, навіщо і чому Америка дає будь-яке озброєння Україні", - підсумував топ-пропагандист.

Соловйов та його діяльність

Володимир Соловйов - топовий пропагандист Кремля. Він десятиліттями тиражує фейки та збагачується мільйонними гонорарами від режиму Путіна.

Напередодні в ЗМІ спливла інформація про одного з його синів. Виявилося, що 21-річний Данило Соловйов живе в Лондоні і працює моделлю, позуючи в яскравих образах з жіночому одязі, з манікюром і макіяжем. Він привернув увагу тим, наскільки його погляди різняться з поглядами його батька, затятого супротивника ЛГБТ, що вимагає відправляти російських строковиків на війну.

Після того, як багато ЗМІ розповіли про життя його сина, Соловйов почав публічно виправдовуватися і доводити, що його син навчається в Москві і він "глибоко побожний хлопець".

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