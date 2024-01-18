Політик надіслав одному з журналістів листа, обурившись змістом одного з матеріалів.

Соратник диктатора Володимира Путіна Сергій Миронов пригрозив німецьким журналістам ядерним ударом.

Як зазначає BILD, лідера партії "Справедлива Росія" Миронова збентежила стаття про один із сценаріїв Бундесверу, а саме про можливий воєнний конфлікт РФ та країн Балтії. Миронов надіслав лист із погрозами одному з журналістів видання.

"Будь-яка спроба блокувати або навіть атакувати Калінінградську область неминуче призведе до військового зіткнення з Росією. Це справжня червона лінія, а точніше червона кнопка, натиснувши на яку Захід неминуче змусить Росію вжити заходів у відповідь... Будучи ядерною державою, Росія використовуватиме всі доступні сили та засоби для захисту своєї території", - йдеться у тексті листа.

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Можлива підготовка НАТО до війни з Росією: що передувало

Напередодні видання Bild із посиланням на таємний документ Бундесверу повідомило, що війська НАТО розробили план навчань за сценарієм про програш ЗСУ у війні з РФ. За даними ЗМІ, ескалація між Альянсом і Росією може відбутися вже в лютому.

Згодом у НАТО прокоментували інформацію про підготовку до можливої війни з Росією. Там зазначили, що це не є секретним розвідувальним аналізом, Альянс отримав сценарій навчання, "який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей в тому чи іншому районі".

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