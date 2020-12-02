Сусіди чули її крики незадовго до трагедії.

Сусіди російського блогера Стаса Решетнікова (Reeplay), який кілька годин вів прямий ефір з тілом померлої подруги, розповіли, як він виганяв загиблу Валентину Григор'єву на вулицю.

Читайте такожЗнущалися за гроші: названа ймовірна причина смерті дівчини у прямому ефіріПро це пише Telegram-канал Mash.

«Він її виганяв, вона стояла гола, в трусах і ліфчику, верещала, він її виштовхував на вулицю, і потім, коли він побачив нас, він її заштовхнув назад», – розповіла одна з сусідок Світлана.

За її словами, з сьомої ранку вона чула крики та бачила своїми очима, як Решетніков виштовхував дівчину на вулицю. Все це було чутно в сусідньому будинку, чоловік жінки пішов розбиратися і просив їх заспокоїтися. До 9 ранку все стихло.

«Ближче до 10 на місці з'явилася швидка, слідом – поліція, ще пізніше – машина для перевезення трупів, яка в кінцевому підсумку і забрала тіло дівчини», – йдеться в повідомленні.

Смерть у прямому ефірі: подробиці

Блогер Reeflay кілька годин вів стрім з квартири з тілом померлої подруги.

Він не став вимикати камеру навіть після того, як прибулі на місце подій медики констатували смерть дівчини.

Під час одного з попередніх ефірів на початку листопада дівчина розповіла, що вагітна.

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Автор: Катерина Шварц