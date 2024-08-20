Пропагандист критикує тих, хто здався "без бою".

Соратник російського терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова закликає не повертати в Росію строковиків, які здалися в полон Збройних сил України "без бою".

В одному зі своїх ефірів Михайло Полинков заявив, що Україна використовує російських військових строкової служби, щоб повернути додому своїх полонених, зокрема бійців "Азова".

"Скажу, можливо, неприємну річ для багатьох, тим більше для батьків хлопців, які перебувають у полоні, але їх не можна міняти. Не можна, тому що вони здалися без бою. Так, хтось може мені дорікнути: "Диванний воїн, як ти можеш так говорити, постав на їхнє місце". Я міг опинитися на їхньому місці, я можу про це говорити", - сказав росіянин.

Строковики в полоні ЗСУ

Як відомо, під час військової операції на території Росії в український полон потрапила велика кількість російських військових. Офіційні цифри не озвучували, проте президент Володимир Зеленський говорив, що йдеться про сотні.

Раніше 19-річний російський строковик поспілкувався з українським блогером і розповів, як опинився на кордоні Курської області. Також він згадав про перший день українського наступу і прорив кордону на цьому напрямку.

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