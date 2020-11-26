Пасажири не змогли отримати необхідний для польоту "код здоров'я".

Рейс авіакомпанії "Ікар" з Москви в китайське місто Чженчжоу скасували через незрозумілі аналізи у майже 200 пасажирів.

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25 листопада китайські дипломати помітили повну ідентичність результатів тестів на нуклеїнову кислоту коронавірусу і серологічних тестів на антитіла до COVID-19.

"Дані результати не гарантують достовірність тестів, у зв'язку з чим пасажири не змогли отримати необхідний для польоту "код здоров'я", - йдеться на сайті посольства Китаю в Росії.

Представники авіакомпанії організували централізоване тестування пасажирів рейсу, але пояснити його результати не змогли. Посольство попросило авіаперевізника провести повторну здачу тестів.

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Автор: УНІАН