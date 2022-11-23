В МЗС РФ відреагували емоційно, як і очікувалось.

Одіозна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова оперативно прокоментувала обшуки Службою безпеки України храмів Української православної церкви Московського патріархату. Очікувано, країна-окупант назвала дії правоохоронців "безбожними, дикими та аморальними".

"Це просто якась тотальна безбожна вакханалія. Жодних виправдань і пояснень цьому немає. І бути не може", - заявила Захарова в ефірі пропагандистського радіо, цитує Reuters.

Крім того, одіозна представниця російської дипломатії заявила, що "київський режим схожий на Вакха" - римського бога вина, якого асоціюють з аморальністю, хаосом і гуляннями.

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"Це ще одна частина абсолютно аморальних та диких дій київського режиму", – цинічно висловилася вона.

Рейд по храмах УПЦ МП

22 листопада співробітники СБУ провели обшуки в Києво-Печерській лаврі. Це сталося після того, як у ЗМІ з'явилася інформація, що в одному з храмів Лаври прославляють "русский мир". З словами правоохоронців, вони проводили контррозвідувальні заходи.

Крім того, СБУ провели слідчі дії й в областях України, а саме на території Корецького Свято-Троїцького монастиря у місті Корець, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері в селі Серники та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії Української православної церкви московського патріархату.

Сьогодні Служба безпеки України заявила, що завершила контррозвідувальні заходи, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

Було перевірено понад 350 церковних споруд та 850 осіб. Зазначається, що понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території об’єктів.

"Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження", - йдеться в повідомленні.

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