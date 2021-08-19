Дівчинка поскаржилася, що чоловік її ображав, зокрема, назвав наркоманкою.

У російському місті Челябінськ у торгово-розважальному комплексі охоронець на фуд-корті вдарив в обличчя 14-річну школярку. Дівчинка сказала, що конфлікт розпочався після того, як охоронець звинуватив її у курінні.

На столику лежав вейп, проте дівчинка стверджує, що його не курила, повідомляє Telegram-канал LIFE SHOT.

Канал опублікував запис коментаря дівчинки щодо того, що сталося. Школярка зазначила, що після удару у неї болить ніс.

"Він підійшов, сказав, типу: "Ви тут курите". Він сказав типу, те, що це я курю... І я така: "А чому я маю йти. Я не хочу". Ну, він почав мене ображати. Я запитала, чому він так зі мною спілкується? Він сказав, що я не дівчина, йому можна. Я йому відповіла точно так само, типу сказала, що він не чоловік...", – сказала постраждала.

Дівчинка поскаржилася, що охоронець хапав її за стілець, ображав, називав наркоманкою.

"...А я тряслася дуже сильно, тому що було страшно...", – поділилася дівчинка.

Раніше повідомлялося, що в Челябінську охоронець "Космосу" побив дівчину на фуд-корті. У торгово-розважальному комплексі почали перевірку за фактом того, що сталося. Пізніше з'явилася інформація, що охоронця звільнили.

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Автор: Екатерина Присяжнюк