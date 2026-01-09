Розсекречено новий дешевий iPhone, який з'явиться на початку 2026 року

Згідно з інсайдами, 17e замінить "чубчик" на Dynamic Island і буде помітно потужнішим.

Інсайдери розсекретили iPhone 17e, наступний середньобюджетний смартфон Apple. Його виробництво стартує вже 9 січня, а в продаж він надійде цієї весни за ціною 599 доларів.

Ключовою зміною стане Dynamic Island, який замінить звичний виріз у верхній частині дисплея, урізаний чіп від iPhone 17 і мінімум 256 ГБ, пише MacRumors. Очікується, що редизайн iPhone 17e стане кінцем епохи смартфонів Apple з "чубчиком".

У плані екрану серйозних поліпшень чекати не варто – пристрій збереже 6,1-дюймову OLED-панель з кадровою частотою 60 Гц. Передбачається, що Apple пустить в дію екрани, які вже застосовувалися в iPhone 2024 року випуску.

Якщо вірити більш раннім чуткам, то новинка також отримає 18 Мп селфі-камеру, як у сучасних моделях, MagSafe і запропонує кілька нових кольорів корпусу. А для зниження витрат Apple може використовувати старіший модем C1 або C1X, але без бездротового чіпа N1.

Разом з iPhone 17e цієї весни Apple може випустити бюджетний MacBook на базі A18 Pro і 12-е покоління iPad.

Раніше з'явилася інформація, що Apple вперше планує змінити традиційний графік випуску iPhone, розділивши запуск iPhone 18 на дві частини: восени 2026 і навесні 2027 року.

Також ЗМІ дізналися, що Apple близька до великого редизайну на рівні iPhone X. Якщо вірити витокам, iPhone 18 може стати першим iPhone з підекранною технологією Face ID.

