Охоронець завдав дівчині потужного удару в обличчя / скріншот з відео
У Челябінську охоронець торгового центру "Космос" побив дівчину на фуд-корті.
Відео інциденту опублікували в мережі.
На записі видно, як чоловік з усієї сили б'є відвідувачку, яка разом з подругою сидить за столиком в зоні фуд-корту.
Після удару колега буйного охоронця намагається заспокоїти його. У підсумку охоронець йде, а дівчина в шоковому стані продовжує сидіти, тримаючись за ніс.
У торговому центрі вже почали внутрішню перевірку щодо цього інциденту.
Увага! Відео містить сцени насильства, які можуть шокувати вас!!!