У торговому центрі вже почали внутрішню перевірку щодо цього інциденту.

У Челябінську охоронець торгового центру "Космос" побив дівчину на фуд-корті.

Відео інциденту опублікували в мережі.

На записі видно, як чоловік з усієї сили б'є відвідувачку, яка разом з подругою сидить за столиком в зоні фуд-корту.

Після удару колега буйного охоронця намагається заспокоїти його. У підсумку охоронець йде, а дівчина в шоковому стані продовжує сидіти, тримаючись за ніс.

У торговому центрі вже почали внутрішню перевірку щодо цього інциденту.

Увага! Відео містить сцени насильства, які можуть шокувати вас!!!

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Автор: Денис Прядко