Загарбник зізнався, що в його домі немає душу, але є народна альтернатива.

Російський окупант, який потрапив у полон, розповів про свій домашній побут. За його словами, туалета в будинку немає, як і душу, але є баня.

Про це він розповів у розмові з українським журналістом та блогером Володимиром Золкіним.

На кадрах загарбник, який, очевидно, не є етнічним росіянином, а жителем однієї з республік, розповідає, що його сім'я в Росії користується вуличним туалетом. У будинку немає зручностей, зокрема й душу.

Окупант: Душу нема, туалет є... А, от є баньки.

Журналіст: Тобто, справжній туалет з унітазом у вас вдома є?

Окупант: А, ні. Такого нема.

Журналіст: А який є?

Окупант: Ну, звичайний.

Журналіст: Звичайний туалет з отвором? Збитий з... Ви не розумієте. Вдома туалет - це в будинку. Не те, що він на вулиці існує. От, вам варто було б у себе вдома туалет зробити і душ, а ви кажете, що у вас проблем нема. От не поїхали б в Україну - провели б каналізацію в себе вдома.

Окупант на це тільки схвально покивав головою.

Як повідомляв УНІАН, раніше волонтер Стефанія Пауль розповіла про дикунські вчинки рашистів на Київщині. Окупанти ходили в туалет повз унітаз та розстрілювали фотографії українських військових.

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