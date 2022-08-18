Російський окупант, який потрапив у полон, розповів про свій домашній побут. За його словами, туалета в будинку немає, як і душу, але є баня.
Про це він розповів у розмові з українським журналістом та блогером Володимиром Золкіним.
На кадрах загарбник, який, очевидно, не є етнічним росіянином, а жителем однієї з республік, розповідає, що його сім'я в Росії користується вуличним туалетом. У будинку немає зручностей, зокрема й душу.
Окупант: Душу нема, туалет є... А, от є баньки.
Журналіст: Тобто, справжній туалет з унітазом у вас вдома є?
Окупант: А, ні. Такого нема.
Журналіст: А який є?
Окупант: Ну, звичайний.
Журналіст: Звичайний туалет з отвором? Збитий з... Ви не розумієте. Вдома туалет - це в будинку. Не те, що він на вулиці існує. От, вам варто було б у себе вдома туалет зробити і душ, а ви кажете, що у вас проблем нема. От не поїхали б в Україну - провели б каналізацію в себе вдома.
Окупант на це тільки схвально покивав головою.
Як повідомляв УНІАН, раніше волонтер Стефанія Пауль розповіла про дикунські вчинки рашистів на Київщині. Окупанти ходили в туалет повз унітаз та розстрілювали фотографії українських військових.