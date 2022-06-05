Росіяни ходили в туалет повз унітаз та розстрілювали фотографії українських військових.

Волонтер Стефанія Пауль розповіла про дикунські вчинки рашистів на Київщині. Окупанти ходили в туалет повз унітаз та розстрілювали фотографії українських військових.

Про це волонтер розповіла "24 каналу".

В тимчасово окупованих населених пунктах Київської області росіяни жили у будинках українців та усе руйнували. Вони усюди робили написи та перетворили своє перебування в Україні на театр абсурду.

"Брали і за**рали чужі будинки своїми надписами. Машини, які вони розстрілювали, також розписували. Реально, як маленькі вандали, як підлітки на вписці – потусили, розгромили все і втекли. У них – ні мізків, ні совісті нема – нічого", - розповіла волонтер.

Вона також пожартувала про те, що люди, які мають влучно стріляти, не можуть "влучити" навіть в унітаз та нормально сходити в туалет. Рашисти витрачали патрони на "війну" з фотографіями. В Ірпені, як розповіла волонтер, окупанти стріляли у світлини захисників України, які загинули. Росіяни розстрілювали Алею Слави.

У Бучі окупанти наочно показали, що їх цікавить понад усе. Волонтер пригадала, що вона бачила приміщення, у якому спочатку стоїть кіоск з пивом, потім рибний магазин, а за ними - пусте приміщення. Окупанти повністю винесли усе пиво, проте не дійшли навіть до риби. Найбільше їх цікавив лише алкоголь.

"Пусте приміщення вони не чіпали – там тепер наш склад. Там цілі вікна, двері. Рибна лавка теж незаймана. У пивничці – вибите вікно, і нема пива, нема пляшок. Звідти взагалі все винесли. Я коли вперше побачила, сказала: "Наскільки можна бути тупорилим, щоби набрати пива, але не набрати риби?". Хоча, власне, нахіба закушувать, якщо ти і так на голодний шлунок все робиш", - пожартувала волонтер.

Вона зізналася, що ставиться до армії РФ не як до військових, а як до "орди неосвічених людей". Рашисти показали себе у всій красі, вони не вміють користуватися туалетами, усе трощать та "полюють" за пивом.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що через проблеми із забезпеченням російські окупанти знову почали їсти собак.

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