Турецький DenizBank почав закривати валютні рахунки росіян та списувати комісію за управління рахунком

Турецький DenizBank без пояснення почав закривати валютні рахунки клієнтів з Росії, а також списує до $60 комісії за управління рахунком.

Як повідомляє російське РІА Новости, в підтримці банку не надали жодних обїяснений.

"У підтримці банку кажуть, що допомогти нічим не можуть, радять звертатися у відділення, відзначають, що нібито їм прийшло таке вказівку зверху", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що в банківському додатку повідомлення про списання коштів відзначено як "комісія за управління рахунком".

DenizBank і Росія

DenizBank є великим приватним банком в Туреччині, в даний час належить Emirates NBD (ОАЕ). З 2012 по 2019 рік він належав і контролювався російським Сбербанком.

Він був одним з п'яти турецьких банків, підключених до російської платіжної системи "Мир", причому DenizBank, і кгосударственный Halkbank підключилися до неї вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Проте в результаті тиску з боку США і ЄС у вересні 2022 року банк відмовився від роботи з російськими картами "Мир".

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