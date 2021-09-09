Попов буде балотуватися у депутати Держдуми РФ від партії Путіна "Єдина Росія".

Twitter заблокував обліковий запис скандального ведучого пропагандистського телеканалу "Россия 1" Євгенія Попова.

Про це повідомляє РИА Новости.

Сам росіянин пояснив, що причиною блокування сторінки нібито назвали публікацію даних громадської приймальні – телефона й адреси.

"Теж мені російського Трампа знайшли. Так і напишіть – не подобається активна громадянська позиція кандидата у Державну Думу Росії", – прокоментував Попов.

Читайте такожВ Росії продають квартиру разом з пенсіонеркою, яка там мешкаєУ самому повідомленні соцмережі конкретна причина тимчасової зупинки дії облікового запису пропагандиста не міститься. Йдеться тільки про порушення правил користування Twitter.

Як зауважує Настоящее время, у правилах Twitter є заборона на використання послуг "з метою маніпулювання виборами й іншими громадськими заходами чи втручання у їх хід".

Євгеній Попов багато років працює на пропагандистському ресурсі "Россия-1" ведучим скандальної програми "60 минут".

Разом зі своєю дружиною – теж кремлівською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою – їх неодноразово ловили на поширенні дезінформації, маніпуляції фактами на користь чинної влади Росії.

За шкідливу роботу проти України був включений Службою безпеки у список осіб, яким заборонений в’їзд. У російських медіа – з 2002 року.

У серпні цього року журналісти викрили Попова на приховуванні частини свого майна від виборчої комісії. ЗМІ оцінили його дохід за попередні роки у 12,9 мільйона рублів, проте сам росіянин назвав це "фуфлом абсолютним".

Крім того, за даними Фонду боротьби з корупцією, Попов разом зі Скабєєвою мають у Москві нерухомість на 300 мільйонів рублів.

У березні Попов оголосив про намір балотуватися у депутати Держдуми РФ від партії Путіна "Єдина Росія". Політичні амбіції кремлівського пропагандиста змусили його тимчасово залишити програму "60 минут" на державному телеканалі РФ.

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Автор: Яна Ставська