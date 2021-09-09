Twitter заблокував обліковий запис скандального ведучого пропагандистського телеканалу "Россия 1" Євгенія Попова.
Про це повідомляє РИА Новости.
Сам росіянин пояснив, що причиною блокування сторінки нібито назвали публікацію даних громадської приймальні – телефона й адреси.
"Теж мені російського Трампа знайшли. Так і напишіть – не подобається активна громадянська позиція кандидата у Державну Думу Росії", – прокоментував Попов.
Читайте такожВ Росії продають квартиру разом з пенсіонеркою, яка там мешкаєУ самому повідомленні соцмережі конкретна причина тимчасової зупинки дії облікового запису пропагандиста не міститься. Йдеться тільки про порушення правил користування Twitter.
Як зауважує Настоящее время, у правилах Twitter є заборона на використання послуг "з метою маніпулювання виборами й іншими громадськими заходами чи втручання у їх хід".
Євгеній Попов багато років працює на пропагандистському ресурсі "Россия-1" ведучим скандальної програми "60 минут".
Разом зі своєю дружиною – теж кремлівською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою – їх неодноразово ловили на поширенні дезінформації, маніпуляції фактами на користь чинної влади Росії.
За шкідливу роботу проти України був включений Службою безпеки у список осіб, яким заборонений в’їзд. У російських медіа – з 2002 року.
У серпні цього року журналісти викрили Попова на приховуванні частини свого майна від виборчої комісії. ЗМІ оцінили його дохід за попередні роки у 12,9 мільйона рублів, проте сам росіянин назвав це "фуфлом абсолютним".
Крім того, за даними Фонду боротьби з корупцією, Попов разом зі Скабєєвою мають у Москві нерухомість на 300 мільйонів рублів.
У березні Попов оголосив про намір балотуватися у депутати Держдуми РФ від партії Путіна "Єдина Росія". Політичні амбіції кремлівського пропагандиста змусили його тимчасово залишити програму "60 минут" на державному телеканалі РФ.
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