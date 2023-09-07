Під "захист" потрапили всі військові точки Козельського району.

У Калузькій області здійснили "молитовний обліт" військових об'єктів. Про це повідомляє місцеве видання Підйом.

Так, військовослужбовці Козельської ракетної дивізії разом з російськими батюшками близько години розпорошували водохресну воду над усіма військовими об'єктами району. Вони заявили журналістам, що "молилися про мир і благополуччя".

На "захист" району пішло близько 100 літрів води. "Взяли все в п'ятилітрових пляшках і в міру того, як летіли, у нас був пристрій розпилювальний і їм розпорошували. Ми облітали по колу навколо Козельського району, всі військові точки облетіли, місто, хрестоподібно пролетіли над військовим містечком і повернулися на злітну смугу", - сказав один з них.

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Війна в Калузькій області

Як відомо, в області знаходиться російський військовий аеродром "Шайківка". 7 жовтня минулого року його атакував безпілотний літальний апарат, вдаривши по бомбардувальниках ТУ 22М3.

Вже в серпні повідомлялося про нову атаку, росіяни заявили, що пошкоджень не було. При цьому в українській розвідці кажуть, що пошкоджено щонайменше один російський літак.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України в Калузькій області систематично помічають безпліотні літальні апарати.

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