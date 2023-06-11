Один впав біля села Стрєлковка, інший - у лісі.

У Калузькій області Росії впали два безпілотники, повідомив губернатор області Владислав Шапша.

Спочатку він повідомив про падіння одного БПЛА в Жуковському районі біля села Стрілківка. Він зазначив, що пошкодження отримали два садових будинки - у них вибиті шибки.

Пізніше Шапша повідомив, що вночі в Мединському районі Калузької області в лісовому масиві виявлено місце падіння ще одного БПЛА.

За його словами, постраждалих і руйнувань немає. На місцях падіння БПЛА працюють екстрені оперативні служби.

Падіння БПЛА в Росії - що відомо

Калузька область - досить популярне місце для БПЛА. Так, менше тижня тому повідомлялося про падіння двох безпілотників на дорозі області. Тоді місцеві жителі стверджували, що БПЛА летіли в бік Москви.

Інші регіони також не в безпеці. Так, кілька днів тому у Воронежі дрон врізався в багатоповерхівку, було пошкоджено кілька квартир, постраждали двоє людей.

У Росії паніка через БПЛА набирає обертів. Так, нещодавно росіянка переплутала дрон з дитячою іграшкою і викликала всі можливі служби.

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