Тульські лікарі тепер відпочивають на Білосарайській косі.

В окупований Маріуполь з російського міста Тула пригнали мобільні поліклініки. Через наплив пацієнтів медичне обладнання зламалося вже через два дні роботи.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Тепер тульські лікарі відпочивають на Білосарайській косі. Жителі міста знову залишилися без медичної допомоги.

"Тула пригнала мобільні поліклініки. Два дні роботи - і тульська техніка приблизно пішла за російським кораблем. Через такий наплив людей обладнання просто зламалося. Дива не сталося, і тепер тульські лікарі відмінно проводять час на Білосарайській косі. А люди? Але хто з окупантів думає про людей", - написав Андрющенко.

Раніше він розповідав, що в захопленому Маріуполі неможливо повноцінно відновити медичну систему через брак лікарів і викраденого загарбниками спеціального медобладнання.

Як раніше повідомляв УНІАН, днями в тимчасово окупований Маріуполь з Тульської області РФ передали "гуманітарну допомогу". Нею виявилися черствий хліб з пліснявою і лопати.

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