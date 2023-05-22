Поки немає підтверджень, що глава РПЦ був в машині в момент ДТП.

У Москві сталася ДТП за участю автомобіля, що належить главі РПЦ Патріарху Кирилу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Аварія трапилася в центрі російської столиці. Як видно на кадрах, що потрапили в мережу, автомобіль Aurus зіткнувся з Volvo на перехресті. Хто кого не пропустив, поки не ясно.

Російські телеграм-канали пишуть, що одній людині надали медичну допомогу, але серйозних травм не отримав ніхто. Чи був в автомобілі сам патріарх Кирило, на даний момент невідомо. Видання ТАСС з посиланням на джерела в екстрених службах пише, що "в машині з урядовими номерами не було пасажирів".

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