Дитину замкнули в сараї, який потім хтось підпалив.

В Підмосков'ї діти живцем спалили 11-річного хлопчика, замкнувши його в сараї і влаштувавши підпал. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Трагедія сталася в місті Раменське, що за 30 км від Москви. За даними телеграм-каналу Shot, між дітьми сталася сварка, після якої 11-річного хлопчика замкнули в сараї. Видання "112" уточнює, що двері спеціально забили цвяхами.

Хто саме здійснив підпал, поки не ясно. Коли почалася пожежа, діти спробували визволити друга із замкненого ними ж сараю, але не змогли. Тоді покликали на допомогу дорослих, але ті теж не встигли вчасно.

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"Вони ламали клямки, намагалися зруйнувати лопатою споруду, але це не допомогло, вогонь був занадто сильний. Коли дорослі зламали сарай, дитина вже сильно обгоріла і померла", – пише 112.

Події в Росії

У Росії 15-річний хлопчик наклав на себе руки через перукарню. Підліток сильно посварився з батьками, які змушували його йти в перукарню постригтися, чого він не хотів. Хлопець після сварки пішов з квартири на емоціях, а через 3,5 години його знайшли біля будинку мертвим.

У Калінінградській області військовий жорстоко побив і зґвалтував дівчину. Місцеві жителі його оперативно затримали на місці злочину. Ще до приїзду поліції ґвалтівника теж грунтовно побили.

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