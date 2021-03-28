Чоловіки намагалися розняти своїх дітей, але в результаті один з москвичів вдарив іншого.

У Москві бійка 10-річних дітей переросла в бійку за участю їх батьків.

Про це повідомляє Рен ТВ.

Інцидент стався на вулиці Яблочкова. Чоловіки намагалися розняти своїх дітей, але в результаті один з москвичів вдарив іншого. Потім він повалив і дитину чоловіка і завдав йому ударів.

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Відомо, що постраждалого хлопчика госпіталізували з забоями м'яких тканин голови, гематомами чола, правої кінцівки.

Нападник же після бійки забрав свою дитину і поїхав додому.

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Автор: Денис Прядко