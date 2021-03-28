Інцидент стався на вулиці Яблочкова / ілюстрація dnepr24.com.ua
У Москві бійка 10-річних дітей переросла в бійку за участю їх батьків.
Про це повідомляє Рен ТВ.
Інцидент стався на вулиці Яблочкова. Чоловіки намагалися розняти своїх дітей, але в результаті один з москвичів вдарив іншого. Потім він повалив і дитину чоловіка і завдав йому ударів.
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Відомо, що постраждалого хлопчика госпіталізували з забоями м'яких тканин голови, гематомами чола, правої кінцівки.
Нападник же після бійки забрав свою дитину і поїхав додому.
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