У московській лікарні № 36 п'яна медсестра матом накричала на бабусю.
Про це повідомляє РЕН ТВ, посилаючись на відео вагітної пацієнтки Леї Леонової.
"Добу я від них не могла домогтися адекватного лікування. Мені говорили, що у мене все добре», - зазначила Леонова.
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Вона розповіла, що в одну з ночей почула «моторошні крики» з дальньої палати. Співробітниця лікарні обзивала пенсіонерку, а потім вивела її в коридор.
"Її вивезли з палати, тому що вона, мабуть, заважала спати сусідкам. Вона пролежала, стогнала, плакала, пролежала в коридорі всю ніч», — розповіла Леонова.
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