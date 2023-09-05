Вогонь перекинувся на автівки, що стояли поруч. Палії втекли через паркан паркінгу.

У Москві невідомі спалили автомобіль головного конструктора Глобальної навігаційної супутникової системи (ГЛОНАСС) Валерія Бабакова.

Як повідомляє Shot, все сталося в ніч на 5 вересня на вулиці Ісаковського в районі Строгіно. Двоє невідомих підпалили Toyota Land Cruiser Бабакова і втекли з місця події. Двері закритого паркінгу відчинити не змогли і перестрибнули через паркан. Вогонь перекинувся на Mazda і BMW, що стоять поруч, вони пошкоджені.

Екстрені служби, які прибули на місце, ліквідували пожежу. Згоріле авто, за нашими даними, належить Валерію Бабакову - гендиректору конструкторського бюро "Навіс", підприємства, яке виробляє апаратуру для ГЛОНАСС, GPS, GALILEO та їх функціональних доповнень.

Бабаков раніше керував роботами зі створення перших у СРСР приладів, які використовують сигнали супутникових систем "Цикада", "Парус" та "Транзит", є конструктором НАП ГЛОНАСС.

Що передувало

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