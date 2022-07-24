46-річний Дмитро Конопльов лікувався від розладів, які у нього почалися на тлі повномасштабної війни в Україні.

В РФ загадково помер директор "Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова", яке випускає ракетні комплекси "Панцир", зброю для російських Сухопутних військ і багато іншого, що окупанти зараз використовують у повномасштабній війні проти України.

Про це повідомляє The Daily Mail.

46-річний Дмитро Конопльов "страждав" від депресії, головних болів і тривожних розладів. Він помер 22 липня. Спочатку у РФ замовчували про причини смерті Конопльова, але незабаром з'явилася інформація, що той помер під час "лікування" від депресії.

За даними пропагандистських ЗМІ РФ, конструктор смертоносної зброї переніс "гострий Серцевий Напад під час лікування ксеноном в кисневій масці в елітній московській клініці". Так він намагався врятуватися від депресії. За даними ЗМІ, у Конопльова на тлі повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України 24 лютого, почалися головні болі. Також він скаржився на тривожні розлади.

Конструкторське бюро приладобудування Шипунова, директором якого був Конопльов, також відоме як Конструкторське бюро приладобудування КБП. Воно стоїть за широким спектром озброєнь, використовуваних путінськими силами для вторгнення і війни проти України.

"До них відносяться протитанкові ракетні комплекси, комплекси озброєння легкоброньованої техніки і танків, артилерійські системи з керованим озброєнням, системи ППО, ракетні комплекси, стрілецько-гранатометне озброєння. Його бюро називають головним путінським розробником складного озброєння, координуючим роботу великої кількості підприємств і організацій, у тому числі інститутів РАН і Міноборони", - додали в The Daily Mail.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії знайшли мертвим генерал-майора ФСБ. Біля нього лежав самозарядний пістолет ТТ.

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