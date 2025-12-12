Залишилося небагато часу, щоб змінити місце відпочинку, або краще до всього підготуватися.

Якщо ви планували різдвяно-новорічну відпустку в Іспанії, Португалії чи Італії, ймовірно, варто ще раз продумати усі деталі, адже місцеві аеропорти працюватимуть з перебоями. Як пише Canarian Weekly, по всьому регіону анонсовані страйки працівників авіакомпаній та аеропортів протягом грудня.

В Іспанії вже зараз спостерігаються проблеми з обслуговуванням пасажирських рейсів через страйк працівників компанії Azul Handling, що надає послуги завантаження/розвантаження літаків для групи Ryanair. Страйк розпочався ще в серпні і триватиме до кінця поточного року. В межах страйку персонал по кілька разів на день зупиняє роботу, що позначається на обробці багажу пасажирів.

Працівники вимагають врегулювати питання оплати понаднормової роботи та гарантувати збереження робочого місця для тих, хто працює неповний день. Страйк стосується п'яти аеропортів на Канарських островах, а також ще кількох у материковій Іспанії та на Балеарських островах.

Компанія Ryanair вже заявила, що не змінюватиме розклад рейсів, але визнала, що можуть виникати затримки через страйк.

У Великій Британії лондонський аеропорт Лутон працюватиме з перебоями через кількаденний страйк персоналу наземного обслуговування DHL. Страйкуватимуть у два етапи – спочатку з 19 по 22 грудня, а потім ще раз з 26 грудня до 29 грудня. Цей страйк зачепить понад 400 рейсів.

В Португалії та Італії також очікуються страйки, хоч Canarian Weekly і не наводить подробиць.

Як писав УНІАН, російські туристи масово скаржаться на нові труднощі з оформленням шенгенських віз і в’їздом до ЄС: зростання кількості відмов, коротші строки дії віз, збільшені у кілька разів терміни очікування та вимогу мати страховку, видану не в РФ, яку без альтернативи можуть вимагати на кордоні. У низці країн діють додаткові обмеження.

Також ми розповідали, що в Італії на Новий рік запускають розкішний триденний залізничний круїз Orient Express між Римом і Венецією, який пропонує пасажирам мальовничий маршрут, вишукане меню, розважальні програми та екскурсії. Але коштуватиме все це дуже дорого.

