Школярка розповіла свою версію того, що сталося.

У Москві учениця восьмого класу отруїлася кокаїном.

Про це повідомляє Телеграм-канал Mash.

Школярка розповіла, що, гуляючи в одному з будинків, знайшла на підвіконні згорток, відкрила його з цікавості й понюхала.

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"А далі все пішло не так: кокс виявився бадяжним, Аліні стало погано, її відвезли в нарколожку, де вона і розповіла цю історію. В організмі підлітка знайшли кокаїнум і доповіли в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Батька підлітка притягнули до адміністративної відповідальності, а її бабуся каже, що все сталося несподівано.

"Це дуже несподівано, чудова дівчинка, просто чудова. Навесні вона ковток випила вина, але разом з таблетками. Таблетки, які їй не можна, напевно. Це просто випадковість, вона дуже хороша дівчинка", - сказала жінка.

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Автор: УНІАН