Співробітники центру для дітей з особливими потребами написали заяву в поліцію.

В Санкт-Петербурзі мешканка ЖК обурилася тим, що на дитячому майданчику в її подвір'ї грають діти з аутизмом. Вона влаштувала скандал з вихователями дитячого центру, з вимогою прибрати з майданчика "незрозуміло яких дітей".

Відео інциденту опублікувала "Фонтанка". Зазначається, що спершу агресивна жінка намагалася з'ясувати, звідки діти-аутисти взялися на майданчику. Потім погрожувала прогнати їх з території житлового комплексу. Її аргументи звучали дискримінаційно: "хворі діти лякають наших дітей", "у нас ще цього не було в будинку", "діти незрозуміло які".

Вона також намагалася вибити телефон з рук виховательки, яка знімала її на камеру.

"Йдіть з вашими дітьми. Ви тут гуляти не будете, з дітьми ось з цими особливостями. У вас мають бути свої карантини і всяка така "хрінь", - висловилася жінка.

Пізніше вона подзвонила якійсь Маші з керуючої компанії і затребувала, щоб та прибрала дітей-аутистів. У підсумку з боку дороги почулося "тебе всі чекають", і скандалістка пішла.

Як розповіла журналістам директор некомерційного центру інклюзивних проектів та соціальної інтеграції дітей з особливими потребами "Яка різниця" Валерія Катаєва, це вже не перший конфлікт вихователів з агресивною жінкою.

В даному випадку співробітники написали заяву в поліцію - під час скандалу незадоволена мешканка кілька разів вдарила по руках вихователя.

У коментарях в районному пабліку місцеві жителі пишуть, що ця жінка гуляє з онукою і періодично кричить на дитину.

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Автор: Дмитро Захаров