У міністерстві Цаліков курирує Юнармію, а також відповідає за піар Шойгу.

У заступника міністра оборони РФ Владислава Цалікова знайшли нерухомість на мільярди рублів.

Про це йдеться в розслідуванні команди Навального.

Журналісти зазначають, що Цаліков десятки років працює тільки з Шойгу, він його найближчий друг. Попри те, що Цаліков ніколи не служив, – це не заважає йому носити генеральські погони.

У міністерстві Цаліков курирує Юнармію, а також відповідає за піар Шойгу в російських ЗМІ і "фінансовий контроль" МО РФ.

Як встановили розслідувачі, дочки Цалікова заснували приватні фірми, через них діти заступника Шойгу володіють земельними ділянками та офісними приміщеннями на понад 200 мільярдів рублів.

Сини Цалікова в 2021 році купили ділянки в Московській області по 260 мільйонів рублів. Їм також належать офіси в самій Москві по 400 мільйонів.

У дітей Цалікова немає легального доходу, зазначають журналісти, натякаючи на корупцію друга Шойгу.

Як писав УНІАН, колишня дружина Путіна Людмила Очеретна продовжує отримувати гроші від мерії Москви, Газпромбанку та "Сєвєрсталі" РФ. До жовтня 2020 року екс-перша леді "платила собі" по 1 млн. рублів на місяць, а з жовтня 2020-го - 2 млн. рублів.

Вас також можуть зацікавити новини: