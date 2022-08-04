В іспанській Малазі у колишньої дружини Путіна виявлено дві квартири.

Бізнес колишньої дружини Путіна Людмили (Путіної) Очеретної продовжує отримувати фінансування від мерії Москви, Газпромбанку і "Сєвєрсталі" РФ.

Про це йдеться в матеріалі Фонду Навального.

Посилаючись на нібито вивчені ними банківські рахунки, автори стверджують, що три найбільших спонсори "Центру розвитку міжособистісних комунікацій" (який був створений спеціально для дружини Путіна у нульові) - ось ці три юридичні особи.

Фонд очолює її нинішній чоловік Артур Очеретний. У 2015 році вона вийшла за нього заміж і змінила прізвище.

До жовтня 2020 року колишня дружина Путіна "платила собі" по 1 млн рублів на місяць, а з жовтня 2020-го - 2 млн рублів.

З розслідування випливає, що Очеретний купує квартири і будинки на півдні Франції, в Швейцарії та Іспанії на загальну суму майже в 600 млн рублів.

Розслідувачі, зокрема, стверджують, що Очеретні володіють віллою у французькому Біарріці, заплативши за неї 5,3 млн євро. На тому ж узбережжі вже влаштувалася Катерина Тихонова, яку вважають дочкою Путіна.

В іспанській Малазі у колишньої дружини Путіна виявлено дві квартири. Перша була куплена ще в 2011 році, тобто під час заміжжя з Путіним. Друга була придбана Очеретним в 2014 році - після розлучення президента Росії з дружиною.

Як писав УНІАН, російський президент Володимир Путін під час однієї з робочих поїздок по країні разом з міністром оборони Сергієм Шойгу не зміг у потрібний момент підняти праву руку.

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