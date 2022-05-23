Пєсков стверджує, що Росію хвилює доля її громадянина, який отримав довічне через вбивство беззбройного українця.

У Путіна прокоментували вирок російському окупанту Вадиму Шишимаріну, який отримав довічний термін за вбивство беззбройного мирного жителя України. У РФ "не можуть" нічим допомогти засудженому.

Про це, як повідомляють росЗМІ, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Виявилося, в Москві нібито "схвильовані" тим, що російський контрактник Шишимарін отримав термін в Україні. Пєсков обіцяє, що РФ буде шукати варіанти для допомоги окупанту, але фактично такої можливості у них немає.

"Безумовно, нас хвилює доля нашого громадянина. На жаль, ми не маємо можливості для захисту його інтересів на місці. Бо фактично діяльність наших установ (на території України - УНІАН) просто не ведеться. Але це не означає, що ми не будемо розглядати можливість продовження спроб по інших каналах", - заявив Пєсков.

Крім цього, представник кривавого диктатора, який відправляє на війну тисячі російських солдатів, заявив, що Кремль нібито хвилюється і переживає за долю кожного свого громадянина. За словами Пєскова, який відмовляється визнавати колосальні втрати РФ в Україні, долі росіян для них - "першочергове значення".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що сьогодні, 23 травня, суд в Україні виніс перший вирок російському військовому. Окупант Шишимарін отримав довічне ув'язнення. Він убив беззбройного українця на Сумщині.

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