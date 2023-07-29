Дітей 9 і 10 років хочуть допитати про те, як їхня мати незадоволена війною.

В Архангельській області слідчий комітет викликав на допит двох дітей 9 і 10 років у справі, відкритій проти їхньої матері за "дискредитацію армії". Про це пише російське опозиційне видання "Сота".

Як розповіла журналістам сама ж підозрювана, минулої п'ятниці слідчий вручив їй три повістки про виклик на допит: її самої як підозрюваної, а також її дітей як свідків – 9-річної дочки і 10-річного сина. Жінка також отримала копію постанови суду про обшук в її квартирі, але слідчі дії поки не проводилися.

Відзначається, що сім'я проживає в закритому місті Мирний – біля нього знаходиться космодром "Плесецьк" і кілька військових частин. У вересні 2022 року жінку притягували до адміністративної відповідальності за антивоєнні пости у "ВКонтакте".

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На тлі війни проти України в Росії діє жорстка цензура і репресії проти незгодних. Так, за протестні підпали військкоматів, навіть якщо все закінчилося пошкодженим паркетом, в Росії почали давати величезні тюремні строки - більше, ніж за жорстокі вбивства.

До вираження невдоволення в словесній формі російська влада ставиться не менш агресивно. Кричущий випадок стався в березні в Тульській області. Там спецназ взяв штурмом квартиру старого, який писав антивоєнні пости в соцмережах.

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