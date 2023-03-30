Дідусь вже притягувався до відповідальності за антивоєнні переконання і пообіцяв вдруге живим не даватися.

У місті Новомосковськ Тульської області місцева влада кинула спецназ на штурм квартири, де проживає літній чоловік, підозрюваний в "дискредитації" російської армії - він публікував антивоєнні пости в соцмережі "Однокласники".

За даними телеграм-каналу "Тула.Екстремиzм", вперше старий притягувався до кримінальної відповідальності за критику війни ще в травні минулого року. Тоді його оштрафували на 30 тисяч рублів.

Однак чоловік не зрадив принципам і залишився при своїй думці. Більш того, він почав погрожувати поліцейським, що в разі спроби повторного затримання, спробує вбити хоча б одного рашиста.

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"Ментів попередив: вдруге прийдете брати - будуть жертви. Згорю, загину я, але одного поліцая прихоплю з собою", – написав він у соцмережах.

У підсумку, коли силовики прийшли вдруге заарештовувати старого за нові антивоєнні пости, він дійсно чинив опір. Стверджується, що чоловік облив себе і поліцейських горючою рідиною, після чого спробував підпалити.

Репресії в Росії

У минулому році в Росії ухвалили спеціальні закони, що забороняють говорити що-небудь погане про російську агресію проти України і російську армію як таку. Нещодавно покарання за цей вид "злочину" додатково посилили.

Показовим виявився приклад жителя Тульської області Олексія Москальова, якого вирішили посадити до в'язниці за антивоєнну позицію. При цьому його доньку-школярку, яка робила антивоєнні малюнки, хочуть відправити в дитячий будинок.

На жаль, багато росіян підтримують наростаючу систему репресій в країні. Вони активно пишуть доноси один на одного. Є досить вражаючі приклади, коли школярі доносять на вчителя, і коли дорослі доносять на дітей.

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