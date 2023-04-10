За пошкоджений лінолеум у військкоматі двом жителям Уралу доведеться провести у в'язниці більше, ніж більшості вбивць і гвалтівників.

У Росії військовий суд призначив по 19 років в'язниці двом жителям міста Байкал Челябінської області, які жбурнули "коктейль молотова" в будівлю міської адміністрації, де знаходився зокрема військово-обліковий стіл.

Як пише опозиційний телеграм-канал "Зона солідарності", Олексій Нурієв та Роман Насриєв атакували адміністративну будівлю пляшками із запальною сумішшю у жовтні 2022 року. В результаті їхніх дій загорівся лінолеум в одній з кімнат. Загоряння загасив сторож, ніхто не постраждав.

Друзі були затримані через кілька годин після підпалу. На суді вони заявили, що своїми діями хотіли висловити незгоду з війною і мобілізацією.

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Однак суд визнав їх винними у скоєнні "терористичного акту" і в "проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності". Обом призначили по 19 років ув'язнення: перші 4 роки – у в'язниці, а наступні – в колонії суворого режиму.

Відзначається, що на сьогодні це найжорсткіший вирок, винесений в Росії за антивоєнний підпал.

"Можливо, таке необґрунтовано жорстоке звинувачення пов'язане з тим, що фігуранти справи з умовно лояльного до влади середовища: Олексій Нурієв — співробітник МНС, а Роман Насриєв працював водієм у позавідомчій охороні, що відноситься до Росгвардії", – пише "Зона солідарності".

Підпали військкоматів в Росії

Військкомати в Росії горять з лютого минулого року. Спочатку ці випадки розглядали як умисне знищення майна, але потім стали кваліфікувати як тероризм. У березні було винесено найжорсткіший досі вирок у такій справі – 13 років колонії.

До слова, підпалюють військкомати в Росії не тільки молоді люди. Нещодавно на цій справі спіймали пенсіонерку. Жінка двічі приходила до військкомату і намагалася його підпалити. Тепер їй загрожує значний тюремний термін.

Але в Росії кримінальна відповідальність загрожує аж ніяк не тільки за активний протест проти війни. Нещодавно ми писали, як спецназ штурмував квартиру пенсіонера, який писав антивоєнні пости в соцмережах.

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