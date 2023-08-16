За словами сенатора, в умовах війни з Україною дані, які публікують громадяни, стають "джерелом відомостей для противника".

У Раді Федерації РФ запропонували заборонити поширювати в ЗМІ та інтернеті фото і відео місць обстрілу, атак дронів і дислокації військ, крім тих, що надає Міноборони РФ.

Відповідний законопроект розробила група сенаторів з Комітету з конституційного законодавства і держбудівництва, повідомив глава комітету Андрій Клішас.

Сенатори запропонували штрафувати на суми до 300 тисяч рублів або садити на три роки за публікацію фото і відео дронів, що летять, місць дислокації армії РФ і наслідків обстрілів. Поправки внесуть в КК і КоАП і розглянуть в осінню сесію.

Відео дня

За його словами, в умовах війни з Україною дані, які публікують громадяни, стають "джерелом відомостей для противника". Збройні Сили України використовують фото- та відеоматеріали для ідентифікації місця знаходження військової техніки, зброї та боєприпасів, "а так само будь-якої потенційної бойової мети".

"Наприклад, момент запуску балістичної ракети, відображений на відео, дозволяє визначити траєкторію польоту, а отже, при попаданні в кінцеву ціль виявляє методом математичного розрахунку місце розташування пускової установки", - пояснив сенатор.

Атаки дронів на РФ - деталі

У ніч на 30 Липня 2023 року безпілотники атакували Москву. Було завдано удару офісній вежі "Москва-Сіті", в якій розташовані відразу три російських Міністерства: цифрового розвитку, економічного розвитку, а також промисловості і торгівлі.

У ніч 1 серпня Москву повторно атакували безпілотні літальні апарати. БПЛА потрапив у вежу "Москви-Сіті", пошкодивши фасад на рівні 17-го поверху, примітно, що на 21 поверсі вежі знаходиться Міністерство економрозвитку Росії.

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